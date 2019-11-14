КамАЗ требует от набережночелнинского «Электротранспорта» вернуть 124 городских автобуса

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» требует расторгнуть договор с набережночелнинским МУП «Электротранспорт» о передаче по договору финансовой аренды автотранспортных средств и вернуть 124 городских автобусов НефАЗ. Информация появилась в картотеке дел Арбитражного суда Татарстана.

Судья Арбитражного суда с исковым заявлением ознакомился и принял решение возбудить производство по данному делу. Заседание назначено на 20 ноября.

Напомним, что КамАЗ передал МУП «Электротранспорт» 190 автобусов на газовом топливе. Однако, по словам гендиректора предприятия Сергея Когогина, городская администрация «не способна организовать перевозки». Он также добавил, что долги города по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию составляют свыше 700 млн рублей.

"Ъ-Казань"