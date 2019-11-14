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Удмуртия объявила торги на 50,2 млн рублей за оценку содержания дорог

КУ «Управтодор» Удмуртии объявило торги на оказание услуг по оценке качества содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального региона в 2020 году. Максимальная цена контракта составляет 50,24 млн рублей. Победитель аукциона обязан проверять содержание дорог региона не реже трех раз в месяц. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заявки от участников аукциона принимаются до 9:00 25 ноября. Первые части заявок рассмотрят 26 ноября, дата подача окончательных предложений — 28 ноября, вторую часть заявок рассмотрят 29 ноября.

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