Установлена причина вспышки кишечной инфекции в школах Кавказского района Кубани

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю обнародовало первые итоги расследования причин вспышки кишечной инфекции среди школьников, которая произошла 9 ноября в Кавказском районе. Расследование выявило норовирус у работника частного предприятия, осуществляющего поставки продуктов в школы, сообщило ведомство.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в период с 9 по 10 ноября в Кавказском районе были госпитализированы 57 детей и подростков, у которых были выявлены признаки острой кишечной инфекции. Среди пострадавших оказались ученики шести школ района, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества. Со своей стороны, Роспотребнадзор провел отбор проб воды и пищевых продуктов, обследовал персонал пищеблоков, а также организаций, поставляющих продукты питания в школы. После выявления работника – носителя инфекции деятельность фирмы-поставщика приостановлена, сообщили в управлении.

Анна Перова, Краснодар