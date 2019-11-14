Госсовет Удмуртии предложил проводить закупки без конкурса у предприятий с сотрудниками-инвалидами

Госсовет Удмуртии предложил проводить закупки товаров и услуг без конкурсных процедур у предприятий, где работают люди с ограниченными возможностями. Проект постановления о внесении инициативы в Госдуму России рассмотрят на очередной сессии регионального парламента.

Председатель постоянной комиссии по труду, соцполитике и делам ветеранов госсовета Удмуртии Алексей Чернов отметил, что количество инвалидов в России не сокращается, а их трудоустройство остается актуальной проблемой. «Мы должны создавать все необходимые условия для их участия в нормальной повседневной жизни общества. Однако далеко не все организации готовы принимать на работу людей с инвалидностью. Работодателю проще заплатить штраф, чем создавать определенные условия, а в дальнейшем их совершенствовать. Еще это обусловлено и тем, что требуется индивидуальный подход к работникам»,— отметил господин Чернов. По данным Росстата на начало 2019 года в России зафиксировали 12 млн инвалидов, из них лишь 14% задействованы на рынке труда.

Предложенный законопроект предусматривает ряд критериев для специализированных организаций. В документе отмечено, что единственными поставщиками могут быть общественные организации инвалидов, где количество людей с ограниченными возможностями и их представителей составляет не менее 80%. Закупки без конкурса также планируют осуществлять у компаний, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов российских общественных организаций инвалидов, где работает не менее 50% людей с ограниченными возможностями, а доля оплаты труда лиц с инвалидностью составляет не менее 25%. Кроме того, законопроект предусматривает, что обозначенные организации не должны привлекать других лиц для производства, а товары и услуги, по которым осуществляются льготные закупки, должны соответствовать перечню, которое утвердило Правительство РФ.