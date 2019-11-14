Ставропольца подозревают в хищении 3,7 млн рублей у бизнес-партнера

В отношении жителя Ставрополя возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В полицию обратился предприниматель из Москвы с заявлением, что пострадал от действий недобросовестного партнера по бизнесу. Сумма ущерба составила более 3,7 млн руб. Правоохранители установили, что ранее заявитель приобрел на аукционе 19 единиц строительной техники и там же познакомился с жителем Ставрополя, который предложил помощь в продаже автомобилей. Мужчина рассказал, что у него своя автостоянка и база клиентов. Бизнес-партнеры договорились о сотрудничестве и условились поровну делить полученную прибыль.

«Некоторое время ставропольский партнер соблюдал пункты сделки, однако уже вскоре обещанная прибыль перестала поступать. При том по его сведениям, автомашины продолжали исправно реализовываться. Поняв, что имеет дело с недобросовестным коллегой, мужчина написал заявление в полицию», — говорится в сообщении.

Расследование показало, что подозреваемый распродал всю технику. Сейчас следователь собирает доказательства по делу.

Дарья Голякова