Ростсельмаш стал серебряным лауреатом Agritechnica Innovation Award

Компания Ростсельмаш получила серебряную медаль конкурса Agritechnica Innovation Award за систему ночного видения для самоходной сельхозтехники RSM Night Vision, сообщила пресс-служба компании. Эта система помощи оператору при ночных сельхозработах позволяет определять препятствия на расстоянии до 1,5 км. Аналогичные системы других производителей обеспечивают обзор в пределах 20-50 м. Технология востребована при обработке полей пестицидами, так как эти работы обычно проводятся ночью.

Agritechnica Innovation Award входит в число наиболее авторитетных международных конкурсов в области аграрного машиностроения. Победителей определяет независимая экспертная комиссия - группа ученых, исследователей, консультантов и опытных аграриев. В рамках Agritechnica Innovation Award-2019 была рассмотрена 291 заявка, по итогам 39 инноваций получили серебряные медали, одна была отмечена золотой. Российская компания вошла в число лауреатов Agritechnica впервые за всю историю проведения этого конкурса.

Сергей Иванов