Экс-главу муниципалитета в Удмуртии осудили за мошенничество

Бывшую главу МО «Еловское» Ярского района Удмуртии назначили штраф в размере 110 тыс. руб. Ее обвиняли в совершении преступления по предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. На суде женщина не признала свою вину.

Установлено, что осужденная, используя служебное положение, изготовила и подписала приказ о своем премировании на 10 тыс. руб. от имени совета депутатов муниципалитета. При этом вопрос о ее премировании на сессии депутатов не рассматривался, а размер вознаграждения экс-глава установила самостоятельно.