«Татнефть» планирует выплатить акционерам всю прибыль за девять месяцев

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 64,47 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акцию, что составляет порядка 100% от чистой прибыли ПАО «Татнефть» по РСБУ (150 млрд руб.), сообщает пресс-служба предприятия.

При учете дивидендов, выплаченных акционерам по итогам второго квартала в размере 40,11 руб. на каждую акцию, доплата по итогам девяти месяцев составит 24,36 рублей на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра на получение дивидендов за девять месяцев 2019 года назначена на 30 декабря. Размер дивиденда Совет директоров определил, полагаясь на дивидендную политику и исходя из итогов деятельности за отчетный период. При этом учитывались прогноз свободного денежного потока и доступные источники финансирования операционной и инвестиционной деятельности, уточнили в пресс-службе.

Внеочередное собрание акционеров планируется провести в форме заочного голосования 19 декабря, говорится в сообщении предприятия.

"Ъ-Казань"