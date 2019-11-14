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Роспотребнадзор нашел причину отравления школьников в Кропоткине

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявило РНК норовируса у сотрудника частного предприятия, поставляющего продукты питания в столовые школ Кропоткина и населенных пунктов Кавказского района. Для этого ведомство провело лабораторные исследования проб воды и пищи, а также персонала пищеблоков и поставщика-подрядчика.

«Данный сотрудник отстранен от работы. Деятельность организации приостановлена. Все материалы, по результатам проведенных мероприятий, направлены на рассмотрение в суд», - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, несовершеннолетние пациенты с диагнозом «Острая кишечная инфекция» начали поступать в лечебные усреднения Кропоткина и Кавказского района в субботу, 9 ноября. К вечеру воскресенья, 10 ноября, в общей сложности было госпитализировано 57 школьников в возрасте от семи до пятнадцати лет. Состояние всех несовершеннолетних оценивалось как удовлетворительное. СУ СКР возбудил по данному факту уголовное дело, которое находится на контроле региональной прокуратуры.

Дмитрий Михеенко


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