НИТЕЛ снизил чистую прибыль на 43,6% по итогам третьего квартала

ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени Ленина» (НИТЕЛ) по итогам третьего квартала года сократил выручку на 10,3% до 5,2 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Прибыль предприятия от продаж сократилась на 3,7% до 630,5 млн руб. Чистая прибыль снизилась на 43,6% и составила 325,3 млн руб.

С начала года краткосрочная кредиторская задолженность предприятия увеличилась на 14,8%, дебиторская задолженность выросла на 66,6% до 2,5 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО НИТЕЛ было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2002 году. Уставный капитал предприятия составляет 62,4 млн руб. Основным видом деятельности является производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления. Гендиректор предприятия – Сергей Самойлов, ему принадлежат 6,7% долей компании. Собственниками завода являются физические лица. По итогам 2018 года при выручке в 9,8 млрд руб. прибыль предприятия составила 881,4 млн руб.

Анастасия Еремина