В Армавире закрасили мемориальную доску в честь сотрудничавшего с фашистской Германией Гарегина Нжде

Депутат городской думы Армавира Алексей Виноградов закрасил черной краской мемориальную доску в честь армянского политика Гарегина Тер-Арутюняна (Нжде), сообщил на своей странице в Facebook секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов.

Гарегин Тер-Арутюнян (Нжде) – армянский политик и общественный деятель, один из создателей концепции национального государства Армении. В годы второй мировой войны сотрудничал с Германией, за что был осужден в СССР и умер в тюрьме в 1955 году. Памятная доска в его честь была установлена на территории храма Армянской апостольской церкви в 2012 году. По словам Александра Сафронова, сразу после этого активисты КПРФ и другие представители общественности обращались с жалобами в органы власти. «Депутат Виноградов извел тонны бумаги, пытаясь достучаться до чиновников. В ответ – молчание, либо отписки»,– отметил Александр Сафронов.

Посольство Армении выразило возмущение в связи c инцидентом в Армавире, расценив его как акт вандализма. «Эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению»,– говорится в заявлении посольства. «Я против любых актов вандализма, но нужно обязательно учесть несколько моментов. Установка памятных досок и памятников лицам, запятнавшим себя сотрудничеством с фашистами категорически недопустима!»,– написал активист КПРФ.

Анна Перова, Краснодар