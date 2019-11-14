У пенсионерки из Удмуртии похитили 553 тысячи рублей под предлогом получения компенсации

У 69-летней пенсионерки из Можги похитили более 553 тыс. руб. под предлогом получения компенсации за ранее вложенные в финансовую пирамиду деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Со слов потерпевшей, в июне 2019 года ей позвонил неизвестный и сообщил, что пенсионерке положена компенсация в 1 млн руб. за вложенные в финансовую пирамиду деньги. Звонивший пояснил, что для получения денег женщине необходимо оплатить проценты. Потерпевшая, которая является инвалидом, попросила перевести деньги своего брата, который перечислил средства на указанный злоумышленником счет. Через некоторое время незнакомец позвонил снова и сообщил пенсионерке, что для получения компенсации нужно перевести больше денег. В общей сложности потерпевшая и ее брат перевели злоумышленнику 553 тыс. руб., но компенсацию не получили.