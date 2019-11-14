Мордовия вошла в топ-5 субъектов России по уровню содействия развитию конкуренции

Министерство экономического развития РФ утвердило рейтинг регионов России по уровню содействия развитию конкуренции в 2018 году. Мордовия улучшила свои позиции по сравнению с 2017 годом и поднялась с 12-ой на пятую строчку, Нижегородская область поднялась с 45 места на девятое. Кировская область осталась в конце рейтинга, опустившись с 59 позиции на 75-ую.

Рейтинг опубликован на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Там отмечается, что он «демонстрирует оценку качества сформированной губернаторами регионов и их командами системы по содействию развитию конкуренции на основе стандарта и проделанной работы в этой области». В свою очередь, стандарт представляет собой пошаговую инструкцию для субъектов в части выработки механизмов реализации политики государства в области конкуренции.

Анастасия Еремина