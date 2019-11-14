Суд отказал одному из операторов «Азов-Сити» в компенсации

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Роял Тайм» в иске к правительству России, Минфину РФ, министерству финансов Краснодарского края и краевому департаменту имущественных отношений. Бывший владелец казино в ликвидированной игорной зоне «Азов-Сити» требовал взыскать с ответчиков 475,3 млн руб. убытков и 3,2 млрд руб. упущенной выгоды, сообщает ресурс «Право.ру».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, игорная зона «Азов-Сити», открытая в 2010 году в Щербиновском районе Краснодарского края, осваивалась двумя резидентами — краснодарским ЗАО «Шамбала» (казино «Шамбала» и «Нирвана») и казанским ООО «Роял Тайм Групп» (казино «Оракул»). Компания из Татарстана в настоящее время проходит процедуру банкротства. Временный управляющий общества и обратился в арбитражный суд Москвы с иском к властным структурам о взыскании убытков.

В сентябре 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Роял Тайм Групп» на решение московского арбитража по иску о взыскании убытков от закрытия игорной зоны «Азов-Сити».

Игорная зона «Азов-Сити» была ликвидирована 31 декабря 2018 года. Это решение было принято на федеральном уровне, согласно новому закону, по которому в одном регионе России не может быть двух игорных зон. «Азов-Сити» была открыта на берегу Азовского моря в Щербиновском районе края в 2010 году, а в 2017 году на курорте «Горки Город» в Сочи открылась игорная зона «Красная Поляна». В связи с этим было принято решение ликвидировать «Азов-Сити».

Дмитрий Михеенко