Суд отказал «Азов-Сити» в компенсации убытков за закрытие игорной зоны

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Роял Тайм Групп» на решение московского арбитража по иску о взыскании убытков от закрытия игорной зоны «Азов-Сити». Ранее решение в отклонении иска о компенсации принял Арбитражный суд Москвы, сообщает Право.ру.

В декабре 2018 года ООО «Роял Тайм Групп» подало иск к Минфину РФи департаменту имущественных отношений Краснодарского края с требованием компенсации за закрытие игорной зоны в сумме 1,3 млрд руб. плюс 718,3 млн руб. упущенной выгоды. Однако суд, руководствуясь законом, согласно которому правительство не может принять решение о ликвидации игорной зоны в первые десять лет ее существования, заметил, что с момента создания «Азов-Сити» (решение о создании принято в 2007 году) прошло более 10 лет, поэтому отказал в удовлетворении иска. 27 августа 2019 ООО «Роял Тайм Групп» было признали банкротом.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, игорная зона «Азов-Сити» была ликвидирована 31 декабря 2018 года. Это решение было принято на федеральном уровне, согласно новому закону, по которому в одном регионе России не может быть двух игорных зон. «Азов-Сити» была открыта на берегу Азовского моря в Щербиновском районе края в 2010 году, а в 2017 году на курорте «Горки Город» в Сочи открылась игорная зона «Красная Поляна». В связи с этим было принято решение ликвидировать «Азов-Сити».

Дмитрий Михеенко