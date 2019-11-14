Командир самолета Boeing признан виновным в авиакатастрофе 2013 года в Казани

СКР завершил расследование уголовного дела об авиакатастрофе с участием Boeing 737-500, которое произошло в казанском аэропорту 17 ноября 2013 года. По данным следствия, к трагедии привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула, сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, что самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан», летевший из Москвы в Казань, разбился при заходе на посадку на территории аэропорта столицы Татарстана. В результате авиакатастрофы погибли 50 человек, 44 пассажира и шесть членов экипажа. В их числе оказались сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава регионального управления ФСБ Александр Антонов.

По версии СКР, у господина Салихова не было достаточных навыков пилотирования. Его допустили к работе на основании фальсифицированных документов. Документы с неверными сведениями в отношении командира воздушного судна в Татарское межрегиональное управление Росавиации в 2009 году направил Валерий Портнов, который на тот момент был замгендиректора авиакомпании «Татарстан». Глава управления Шавкат Умаров не проверил подлинность свидетельства пилота коммерческой авиации господина Салихова. В итоге последний стал работать пилотом воздушного судна.

Также следствие выяснило, что господин Портнов и шеф-пилот авиакомпании «Татарстан» не обеспечили необходимую подготовку Рустема Салихова и направили пилота на получение статуса командира воздушного судна. С марта 2012 года последний начал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве командира воздушного судна.

17 ноября 2013 года командир воздушного судна ввел летевший из Москвы в Казань самолет в сложное пространственное положение, при этом второй пилот не стал принимать управление на себя, а господин Салихов во время нештатной ситуации нарушил правила пилотирования и тем самым допустил крушение воздушного судна.

Уголовное преследование в отношении командира воздушного судна и второго пилота прекращено в связи со смертью обоих. Господам Портнову и Фомину предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 263 УК РФ), а Шавкату Умарову – по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

"Ъ-Казань"