Экс-министр сельского хозяйства Удмуртии Михаил Кошкин ушел из жизни

Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, экс-депутат Госдумы РФ от республики Михаил Кошкин ушел из жизни 13 ноября. Ему было 65 лет, сообщил пресс-секретарь парламента региона Федор Миннигараев.

Михаил Кошкин родился 10 октября 1954 года в д. Виноградово Красногорского района Удмуртии. С 1990 по 1993 год был председателем исполкома Воткинского райсовета, избирался депутатом верховного совета республики, с 1993 по 1995 год занимал пост министра сельского хозяйства региона, в 1995 году был избран депутатом в Госдуму РФ. Прощание с Михаилом Кошкином состоится 15 ноября в ДК «Строитель» в Ижевске. Его похоронят в с. Июльское в Воткинском районе.