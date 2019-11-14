Калягин просит новосибирского губернатора помочь театру Афанасьева

Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой лично подключиться к решению проблемы с театром под руководством Сергея Афанасьева. Напомним, на этой неделе худрук Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев заявил, что уходит в отставку, так как не хочет больше нести ответственность за судьбу театра, которому местные власти за 30 лет не нашли «достойное» помещение. Последние 17 лет театр располагается в подвале жилого дома.

«Я был поражен новостью о ситуации вокруг Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Известный на всю страну театр из-за попустительства мэрии может прекратить свое существование»,— написал Александр Калягин в своем письме губернатору.

Два года назад мэрия Новосибирска выделила театру здание кинотеатра «Пионер», которое находится в аварийном состоянии, но денег на ремонт не нашла, рассказал господин Калягин. «Все это время театр ютится в съемном помещении, в маленьком подвальчике, в недопустимых условиях, как для работы актеров, так и для приема зрителей. А теперь стало известно, что и этот подвальчик арендодатель собирается частично забрать у театра под другие нужны. И все это происходит в Год театра в нашей стране»,— пишет он.

Отношение мэрии к театру Александр Калягин назвал «небрежным и варварским». «Нельзя допустить, чтобы театр прекратил свое существование»,— заявил глава Союза театральных деятелей.

О причинах отставки Сергея Афанасьева — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Худрук уходит из подвала»

Оксана Павлова