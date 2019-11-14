Директор саратовского завода пойдет под суд за долги перед работниками

Мировой судья судебного участка № 7 Энгельса рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО Завод «РОСПРОМГАЗ». Он обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2018 года по январь этого года свыше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату, пособия и иные выплаты 35 сотрудникам при наличии этой возможности. Свыше двух месяцев зарплата была установлена ниже прожиточного минимума. Общая сумма невыплаченной заработной платы и иных обязательных выплат составила 3,1 млн руб.

Во время расследования долг по выплатам был частично погашен – на сумму 2,5 млн руб. На личное имущество директора наложен арест.

Марина Ковалева