«Рубин» оштрафовали на 200 тысяч рублей за драку болельщиков с фанатами «Крыльев Советов»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал казанский «Рубин» на 200 тыс. руб. за драку болельщиков с фанатами «Крыльев Советов» во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Самарский клуб был оштрафован за этот же инцидент на 300 тыс. руб., поскольку болельщики хозяйской команды также обвиняются в возбуждении вражды, сообщает «Чeмпиoнат» со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Сам инцидент произошел во время перерыва игры между «Крыльями» и «Рубином». Самарские болельщики спровоцировали фанатов гостевой команды. В частности, один из них сорвал баннер казанского клуба. В результате между болельщиками началась драка. После инцидента были задержаны 11 болельщиков: четыре фаната «Крыльев Советов» и семь фанатов «Рубина». Их подвергли административным арестам. Некоторым запретили посещать стадион в течение одного года. Фанат, сорвавший баннер «Рубина», был арестован на трое суток. Ему также запретили посещать стадион в течение года.

Также «Крылья Советов» по итогам матча были оштрафованы на 200 тыс. руб. за необеспечение безопасности лиц, находящихся на стадионе. Кроме того, самарской команде предстоит сыграть один домашний матч на нейтральном поле в другом городе.

"Ъ-Казань"