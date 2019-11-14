Власти Екатеринбурга потратят на благоустройство сквера Орджоникидзе около 54 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на благоустройство сквера Орджоникидзе на Уралмаше. Как следует из конкурсной документации, на эти цели из бюджета уральской столицы готовы выделить 53,8 млн руб.

Согласно проекту, победитель торгов должен будет уложить тротуары, обустроить пешеходные дорожки, разбить газоны, установить систему видеонаблюдения, наладить наружное освещение, установить ограждение. При этом власти предъявляют особые требования к материалам. Так, например, семена для газонов должны иметь хорошую всхожесть, содержать многолетние травы. Саженцы деревьев лиственных пород должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для данного ботанического вида, прямой штамб и хорошо сформированную корневую систему. Саженцы декоративных кустарников должны иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, здоровую, хорошо развитую разветвленную корневую систему.

Заявки на конкурс будут принимать до 22 ноября, а победителя определят 25 ноября. Приступить к выполнению поставленной задачи он должен будет сразу же после подписания документов, а завершить все работы победитель конкурса должен до 5 декабря 2020 года.

Как ранее писал «Ъ-Урал», сквер Орджоникидзе вошел в список зеленых зон Екатеринбурга, которым депутаты городской думы планируют присвоить статус особо охраняемых природных территорий.