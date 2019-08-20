19 парков и скверов Екатеринбурга защитят от застройки

Депутаты городской думы Екатеринбурга планируют присвоить статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 19 городским зеленым зонам, находящимся в собственности города.

В частности, речь идет о двух парках: Хвойный и имени Коммунаров, а также скверах: у Оперного театра, имени Кирова, у дома №19 по Мира, Юнеско, на Вознесенской горке, имени Клары Цеткин, у Дендропарка по улице Куйбышева, имени Джавахарлала Неру, по улице Мичурина, у магазина «Стрелец», по проспекту Орджоникидзе—Банникова, на набережной Рабочей молодежи, по улице Посадской, по Кирова, на площади Субботников и Обороны, а также у кинотеатра «Космос».

«Сейчас мэрия провела экологическое обследование скверов Юнеско, имени Клары Цеткин и имени Джавахарлала Неру»,— сообщили в пресс-службе. По объектам уже подготовлены картографические материалы, проекты паспортов и постановлений присвоения особого статуса для рассмотрения вопроса на заседании думы. Перевести все скверы в категорию ООПТ планируется к 2020 году.

В гордуме уточнили, что подобная работа уже велась депутатами прошлого шестого созыва. Тогда документ включал 60 площадок, но особый статус был присвоен только нескольким «зеленым» зонам.

Анастасия Реутова