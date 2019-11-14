Удмуртия сэкономила 2,14 млрд рублей при централизации закупок в январе-октябре 2019 года

За первые 10 месяцев 2019 года Удмуртия сэкономила 2,14 млрд руб. за счет централизации закупок. Об этом сообщает пресс-служба минфина республики.

Так, экономия по закупкам в рамках федерального закона №44-ФЗ (закупки для государственных и муниципальных нужд), по которым был определен победитель составила 1,57 млрд руб. В том числе 454,89 млн руб. — экономия по закупкам заказчиков в муниципальных образованиях. В частности, в Ижевске сэкономили 169,95 млн руб., в Воткинске — 24,26 млн руб., в Сарапуле 19,65 млн руб., в Можге — 10,95 млн руб., в Глазове — 10,9 млн руб. Среди муниципальных образований больше всего сэкономили в Завьяловском, Шарканском, Камбарском, Селтинском и Алнашском районах — 14,62 млн руб., 14,07 млн руб., 13,81 млн руб., 13,65 млн руб. и 13,59 млн руб. соответственно.

Экономия по закупкам в рамках федерального закона №223-ФЗ (закупки отдельными видами юрлиц) составила 512,58 млн руб. Из них 464,31 млн руб. сэкономили по конкурентным закупкам, 48,27 млн руб. — по закупкам у единственного поставщика. Кроме того, экономия при отборе единственного поставщика через электронный магазин «Малые закупки Удмуртии» путем выбора лучшего предложения по 44-ФЗ и 223-ФЗ составила 52,31 млн. руб.