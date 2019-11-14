В Саратовской области на пожаре погибли двое детей

В Турках проводится проверка по факту гибели двоих детей – четырех и пяти лет – на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Трагедия произошла 13 ноября. По предварительным данным, 26-летняя местная жительница вместе с сожителем уснули после употребления спиртного, спустя некоторое время мужчину разбудили сыновья женщины и сообщили, что начался пожар. Мужчина выбил стекло окна, чтобы вытащить детей на воздух, но не нашел их. Предположительно, испугавшись звука бьющегося стекла они убежали и спрятались. Гражданин вытолкнул сожительницу в окно, стал искать мальчиков, но, не найдя их, сам покинул дом. Тела детей были обнаружены после тушения пожара под кроватью в одной из комнат. Женщина получила ожоги и была госпитализирована.

Марина Ковалева