Минск рассказал, как Москва предложила помощь с Су-30 взамен размещения авиабазы в Белоруссии

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась рассказал, что Москва предложила помощь с приобретением Су-30СМ в обмен на создание на белорусской территории своей авиабазы. Тогда Белоруссия решила купить истребители в России своими силами.

«Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Российской Федерацией об оказании помощи нам в решении этой сложной и очень затратной задачи»,— сообщил господин Зась. «Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ»,— заявил он в эфире телеканала «Беларусь 1» (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре в интервью “Ъ” министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую авиационную базу. При этом глава МИДа подчеркнул, что Белоруссия остается союзником России на сто процентов, подтверждением чему составленная программа совместных действий по внешней политике.