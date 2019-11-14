СУМЗ за девять месяцев снизил чистый убыток в 2,5 раза

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, 89,65% принадлежит УГМК) в январе-сентябре 2019 года уменьшило чистый убыток по РСБУ до 392 млн руб., почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается в отчетности предприятия, его выручка составила чуть более 38,7 млрд руб., при этом себестоимость произведенной продукции увеличилась до 35,661 млрд руб. (40%). Предприятие вдвое сократило прочие расходы — до 3,1 млрд руб. Прочие доходы сократились до 4,28 млрд руб.