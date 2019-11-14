Исключение как правило

В Башкирии адвокатского статуса лишен очередной оппонент руководства Адвокатской палаты республики — член Уфимской городской коллегии адвокатов Александр Войцех. За последние два месяца в отношении него были возбуждены сразу три дисциплинарных производства. Им предшествовало обращение адвоката в правоохранительные органы с заявлением о злоупотреблениях в руководстве организации. В палате считают господина Войцеха злостным и системным нарушителем правил адвокатской этики. Он сам трактует решение совета палаты как «расправу» над неугодными адвокатами и намерен оспорить его в суде.

Совет Адвокатской палаты Башкирии под председательством вице-президента Руслана Гафарова вчера лишил адвокатского статуса члена Уфимской городской коллегии адвокатов Александра Войцеха. Восстановить статус, согласно решению совета, он сможет не раньше, чем через три года. Для этого ему повторно придется сдать квалификационный экзамен.

Официальной причиной, по которой господин Войцех был исключен из числа адвокатов, стала неуплата обязательных взносов в палату в размере 3,6 тыс. руб. за июль и август текущего года. За это в отношении него было возбуждено третье дисциплинарное производство. Еще два возбуждались в сентябре: за неэтичное поведение и оскорбительные высказывания в адрес коллег. В первом случае заявление на Александра Войцеха в квалификационную комиссию подал его коллега, Артур Мамяшев, о котором господин Войцех нелестно отозвался в одной из публикаций в социальной сети Facebook. В ней он намекнул, что считает коллегу «предателем». Господин Мамяшев счел, что публикация умаляет его достоинство и деловую репутацию и написал жалобу. Второе дисциплинарное производство в отношении Александра Войцеха было возбуждено после того, как в офисе Адвокатской палаты, знакомясь с материалами некоего дисциплинарного дела, он отреагировал на предложение вице-президента организации Чулпан Муртазиной прийти в совет с повинной словами: «Вы вообще обнаглели» и утверждением о том, что у госпожи Муртазиной у самой «рыльце в пушку».

Первые два дисциплинарных производства завершились предупреждениями. Сам Александр Войцех заявлял, что палата готовит почву для лишения его статуса.

Адвокат Войцех известен в Уфе как один из последовательных критиков президента Адвокатской палаты республики Булата Юмадилова и других руководителей организации. Он, в частности, подписывал заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность руководства палаты на предмет злоупотреблений, после чего Следственный комитет возбудил на неустановленных должностных лиц организации уголовное дело по факту мошенничества. Руководство палаты подозревают в заключении невыгодного для организации договора аренды помещений у тещи Булата Юмадилова. Ущерб, нанесенный палате этим договором, следствие оценивает в 3,4 млн руб. Александр Войцех имеет в уголовном деле статус свидетеля.

Также господин Войцех критиковал руководителей палаты и лично Булата Юмадилова за продвижение на руководящие посты родственников, цензуру, преследования неудобных коллег и непредоставление достоверных сведений о финансовой деятельности.

Ранее, напомним, статуса адвокатов в Башкирии со скандалом были лишены другие критики руководства палаты — Виталий Буркин и Андрей Казаков.

Александр Войцех заявил „Ъ“, что третье дисциплинарное производство на него возбуждалось без оснований, так как взносы он исправно перечислял в коллегию, в которой состоит, а та затянула перечисление в палату. Защитник не исключает, что это было сделано намеренно. При этом в день заседания совета палаты взносы уже были на ее счету.

Решение совета палаты господин Войцех намерен оспорить в суде, хотя осознает, что это непросто. «У нас все жалобы на действия Адвокатской палаты рассматривает один судья -– Ильдар Сиражетдинов. Практически всем заявителям он отказывает»,— сказал юрист и напомнил, что Виталию Буркину, пытавшемуся оспорить в суде утрату статуса, сделать это не удалось.

В пресс-службе Адвокатской палаты отметили, что нарушения Александра Войцеха носили «злостный и систематический» характер, а к моменту разбирательства у адвоката образовался новый долг по уплате взносов в сумме 1,8 тыс. руб.

25 ноября, по сведениям господина Войцеха, совет палаты планирует рассмотреть дисциплинарное производство в отношении еще одного оппонента Булата Юмадилова — председателя президиума коллегии «Гильдия российских адвокатов по Республике Башкортостан», члена Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе республики Валеха Аббасова. Дозвониться до него, чтобы узнать причину, вчера не удалось.

По мнению первого заместителя председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмилы Айвар (Москва), у Александра Войцеха неплохие шансы пересмотреть решение совета. «Лишение статуса — это крайняя мера, когда адвокат совершил дисциплинарный поступок, несовместимый с адвокатской деятельностью. Неуплата взноса — это не дисциплинарный проступок в отношении клиента, коллеги или сотрудника правоохранительных органов. Кроме того, у адвоката может быть тяжелое материальное положение. За это нельзя лишать профессии. Ситуация похожа на расправу с неугодным. Сейчас палаты не защищают своих адвокатов, а препятствуют их деятельности, чтобы они не имели возможности критиковать злоупотребления руководства»,— отметила собеседница.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев отмечает, что такая мера как прекращение статуса применяется, если совет палаты приходит к выводу, что адвокат намеренно игнорирует требования кодекса профессиональной этики. В любом случае оценка обоснованности решения может быть дана судом, отметил господин Толчеев.

Влада Шипилова