Тренер «Автомобилиста» — о разгроме «Сочи»: После перерыва мы обычно проигрывали

Главный тренер ХК«Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поблагодарил болельщиков игроков после матча с «Сочи», который екатеринбургский клуб выиграл со счетом 5:1.

«Во-первых, хотелось бы поблагодарить наших болельщиков: в нужную минуту нас поддержали, погнали вперед. Также хочу поблагодарить нашего вратаря, который в нужный момент сделал хорошие спасения, держал команду в игре. Матч был непростой, соперник был заряженный. Это было видно по игре. Считаю, что матч был достойных соперников. Парней поздравляю с победой, она была очень важна для нас и нужна. Вспоминая прошлый сезон — после перерыва мы обычно проигрывали игры, но тут традицию нарушили. Сейчас будем готовится к тяжелому выезду», — цитирует сайт ХК «Сочи» господина Мартемьянова.

Это третья победа екатеринбургского клуба подряд, до этого «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс».

17 ноября «Автомобилист» проведет матч против челябинского «Трактора».