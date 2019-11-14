Губернатора ткнули сносом

Писатель Захар Прилепин обратился к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву с просьбой не допустить сноса Гарнизонного Дома офицеров в Энгельсе, а также высказал намерение обсудить ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. О планах демонтировать здание, построенное в 1935 году, заявил председатель правительства региона Александр Стрелюхин. Саратовские архитекторы выступили с протестом против уничтожения исторического здания и потребовали включить Дом офицеров в число объектов культурного наследия, однако пока областные власти не предлагали альтернативных вариантов решения вопросов со зданием. Эксперты отмечают, что из-за общественного резонанса власти уже не смогут снести дом офицеров без скандала.

Вчера писатель Захар Прилепин выступил с открытым обращением к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, в котором заявил о недопустимости сноса гарнизонного дома офицеров в Энгельсе.

Как писал „Ъ“, Гарнизонный Дом офицеров в Энгельсе был построен в 1935 году по проекту архитектора ­Иосифа Каракиса. В нем размещались женские авиационные полки под командованием героя Советского Союза Марины Расковой, здание посещали летчик Валерий Чкалов, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Объект неоднократно перестраивался. С 1 июня 1947 года здание находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа, в 2013 году Министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. С 2010 года здание простаивало. После того как власти заявили о намерении снести объект и построить на его месте «точную копию», члены реготделения Союза архитекторов России подписали обращение на имя руководителя управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимира Мухина с просьбой включить здание в список выявленных памятников. Пока никакого отклика не последовало.

Решение о сносе здания было принято по результатам обследования объекта, проведенного ГУПП «Институт Саратовгражданпроект». Руководитель института Сергей Лазарев заявлял, что «полному демонтажу подлежат перекрытия по деревянным балкам, деревянные перегородки, крыша, отделка, включая штукатурку стен, потолок и полы, амфитеатр в зрительном зале, системы инженерного обеспечения здания». Он считает, что «оптимальным вариантом является снос здания с его воссозданием в виде точной архитектурной копии». Председатель правительства области Александр Стрелюхин, комментируя возможность сноса Дома офицеров, отметил, что «конструкции фундамента сильно повреждены, а вертикали несущих стен и колонн значительно изменены». По его мнению, «слишком велика опасность его дальнейшей эксплуатации».

Захар Прилепин назвал планы снести спроектированное архитектором Иосифом Каракисом здание «неожиданным и нелепым сюжетом», за которым «явно стоят интересы, далекие от общественного блага и государственной необходимости». По его словам, единственное в регионе здание Иосифа Каракиса давно следовало признать объектом культурного наследия.

«Практически любое здание можно отреставрировать, и энгельсский Дом офицеров не исключение. Если у Саратовской области нет денег на реставрацию, давайте изыскивать их в федеральном бюджете, давайте объявим сбор пожертвований по всей стране. Желание саратовских властей идти быстрым и дешевым путем конструирования фальшивых муляжей-новоделов вместо подлинных святынь вызывает искреннее возмущение»,— заявил писатель. Господин Прилепин также заявил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с руководством «Народного фронта» и донести информацию до президента России Владимира Путина. «Также рассматриваю возможность вновь нанести визит в Саратовскую область в самое ближайшее время, с тем чтобы посетить гарнизонный дом офицеров вместе с руководством Министерства культуры РФ, с общественностью, с ветеранами дальней авиации… Отмените это ошибочное и постыдное решение ваших подчиненных»,— попросил Захар Прилепин.

Напомним, неделю назад член саратовского регионального Союза архитекторов Евгений Спирин, побывавший в Доме офицеров в Энгельсе, заявил, что, несмотря на отсутствие проекта сноса здания, фактически демонтаж уже начался. Ликвидированы часть колоннады внутреннего двора и пристройка к спортзалу. Конкурс на подготовку документации выиграло ООО «Специфика-М», стоимость контракта — 7,9 млн руб. Проект демонтажа должен быть подготовлен к декабрю этого года. Только после этого можно будет приступать работам. Заказчиком выступает комитет по инвестициям в области строительства Саратовской области.

Глава комитета по инвестициям в области строительства Олег Гейн сообщил „Ъ“, что названные господином Спириным объекты обрушилась при попытке рабочих, осуществляющих устройство дренажа здания, расчистить двор Дома офицеров от кустарника и ­деревьев.

Депутат Саратовской областной думы Алексей Наумов, ранее также высказывавшийся против сноса объекта, считает, что ситуация с энгельсским Домом офицеров из негативной может перерасти в позитивную. «Сегодня на фоне возникающих градостроительных, градозащитных, экологических конфликтов появляется новое социальное явление — городские политики. Это не депутаты и не чиновники мэрии, это вчерашние активисты, только теперь у них больше возможностей для влияния на систему принятия решения»,— считает он. По мнению депутата, история с Домом офицеров «зашла в тупик», но конфликт общества и власти стал поводом для первой модерации, ритуального шага для диалога. По словам господина Наумова, ситуацию изучили представители Центра прикладной урбанистики и обещали подготовить предложения по пути решения проблемы. «Финал этой истории будет зависеть от того, насколько стороны готовы к нему»,— отметил Алексей Наумов.

Вчера спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с заявлением о необходимости сохранить Дом офицеров.

Сергей Петунин