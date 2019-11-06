Гарнизон пошел под снос

В Энгельсе Саратовской области начался снос гарнизонного дома офицеров 1935 года постройки, в котором размещались женские авиационные полки под командованием героя Советского Союза Марины Расковой. По словам архитекторов, выступивших за включение объекта в реестр памятников, пока проект демонтажа находится в стадии разработки, ликвидированы две постройки — пристройка к спортзалу и часть колоннады. В администрации Энгельсского района, на балансе которой находится объект, и в облправительстве о происходящем не знают. Специалисты считают, что конструкции дома офицеров находятся в хорошем состоянии, здание подлежит восстановлению.

В Энгельсе начался снос гарнизонного дома офицеров в Летном городке. Об этом сообщил член саратовского регионального Союза архитекторов Евгений Спирин, побывавший на месте. Как пояснил „Ъ“ господин Спирин, члены Союза архитекторов, осматривавшие дом офицеров в минувшие выходные, обратили внимание на то, что на территории объекта отсутствуют часть колоннады внутреннего двора и пристройка к спортзалу. При этом на обмерном плане дома офицеров эти элементы присутствуют. Он уточнил, что в настоящее время вести работы по демонтажу нельзя, поскольку проект сноса объекта еще не готов. Конкурс на проведение данных работ выиграло ООО «Специфика-М», стоимость контракта — 7,9 млн руб. Срок подготовки документации — декабрь этого года. Только после этого можно будет приступать работам. Заказчиком выступает комитет по инвестициям в области строительства Саратовской области.

«Работы по сносу начались до подготовки проекта, однако когда мы были на территории гарнизонного дома офицеров, ничего не проводилось. Я предполагаю, что из-за шумихи вокруг этой темы работы и были приостановлены»,— уточнил Евгений Спирин.

В администрации Энгельсского района сказали, что ничего не знают о начавшемся сносе дома офицеров, и перенаправили в областное правительство в лице комитета по инвестициям в области строительства. Однако там тоже не смогли уточнить „Ъ“, кто ведет работы и на каком ­основании.

Напомним, гарнизонный дом офицеров в Энгельсе был построен в 1935 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса. В нем размещались женские авиационные полки под командованием героя Советского Союза Марины Расковой, здание посещали летчик Валерий Чкалов, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Объект неоднократно перестраивался. С 1 июня 1947 года здание находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа, в 2013 году Министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. Здание простаивало с 2010 года. После того, как власти заявили о намерении снести объект и построить на его месте «точную копию», члены реготделения Союза архитекторов России подписали обращение на имя руководителя управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимира Мухина с просьбой включить здание в список выявленных памятников. Пока никакого отклика не последовало.

Решение о сносе здания было принято по результатам обследования объекта, проведенного ГУПП «Институт Саратовгражданпроект». Руководитель института Сергей Лазарев заявлял, что «полному демонтажу подлежат перекрытия по деревянным балкам, деревянные перегородки, крыша, отделка, включая штукатурку стен, потолок и полы, амфитеатр в зрительном зале, системы инженерного обеспечения здания». Он считает, что «оптимальным вариантом является снос здания с его воссозданием в виде точной архитектурной копии». Председатель правительства области Александр Стрелюхин, комментируя возможность сноса дома офицеров, отметил, что «конструкции фундамента сильно повреждены, а вертикали несущих стен и колонн значительно изменены». По его мнению, «слишком велика опасность его дальнейшей ­эксплуатации».

Саратовские архитекторы заявляют, что здание не имеет серьезных повреждений, требующих его сноса. «Подвал выполнен в монолитном железобетоне как единое целое, перекрыт кессонированным железобетонным перекрытием, которое делают, строя метро. Большая часть межэтажных перекрытий, вертикальных коммуникаций-лестниц выполнены в железобетоне, даже во вспомогательных помещениях сценической коробки. Часть перекрытий в комнатах, выходящих на главный фасад, выполнена по деревянным балкам, которые весьма легко заменить железобетонным перекрытием»,— уточнил Евгений Спирин.

Эксперты заметили частичные деформации в районе протечек кровли, отслоение штукатурки, не затрагивающее конструктив и другие повреждения, «не влияющее на несущий остов и конструктив». Подтопления подвала архитекторы оценили как «техногенные, значит, устранимые». «Правильная штукатурка, реставрация всей „столярки“, и Энгельс получит невероятного качества архитектурный объект»,— заключил Евгений Спирин.

Категорически против сноса здания выступил депутат саратовской облдумы Алексей Наумов («Единая Россия»). Ситуацию он назвал «имитацией общественного обсуждения в условиях уже принятого решения и разыгранного тендера». «У лиц, которые принимали столь радикальное решение, полностью отсутствует понимание значения подлинности и мемориальности. Даже искусно нарисованные „точь-вточь“ сто долларов не заменят подлинные потрепанные „баксы“ — хлеба на них не купить,— отметил парламентарий.— Вопрос восстановления уникального объекта, простоявшего более 80 лет и связанного с именами выдающихся людей, пытаются уложить во временные рамки и даже озвучена дата — 9 мая 2021 года. Разумеется, провести обследование, найти инженерные решения, создать проект реставрации (капитального ремонта, реконструкции) и произвести сами работы потребует гораздо больше времени, чем снос и постройка копии».

Марина Ковалева