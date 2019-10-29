Не суй свой снос

В Саратовской области разгорелся скандал вокруг возможного сноса здания гарнизонного Дома офицеров в Энгельсе. С таким предложением выступает правительство Саратовской области, чиновники которого утверждают, что объект, построенный в 30х годах прошлого века по проекту архитектора Иосифа Каракиса, восстановить невозможно. По их заявлениям, единственным способом сохранить его является снос здания и строительство на его месте полного аналога. Общественники, представители ветеранских организаций и архитекторы считают, что Дом офицеров может быть восстановлен.

Обсуждение судьбы здания гарнизонного Дома офицеров в Летном городке Энгельса проходило в минувшую пятницу в администрации Энгельсского района Саратовской области. Здание было построено в 1930х годах по проекту архитектора Иосифа Каракиса. В нем размещались женские авиационные полки под командованием героя Советского Союза Марины Расковой, здание посещали летчик Валерий Чкалов, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Объект неоднократно перестраивался. С 1 июня 1947 года здание находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа, в 2013 году Министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. Дом офицеров не является объектом культурного наследия.

С 2009 года здание не эксплуатируется. Инициатива восстановления объекта принадлежит спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. На встрече с ветеранами в апреле этого года он заявил о необходимости сохранения здания. «Такого здания больше нет в области, а, может быть, и в России»,— отметил спикер ГД.

Спустя несколько месяцев после этого заявления стало известно, что власти намерены демонтировать здание и воссоздать его точную копию. Решение было принято на основе обследования объекта, проведенного ГУПП «Институт Саратовгражданпроект». Руководитель института Сергей Лазарев, на слова которого ссылается пресс-служба администрации Энгельсского района, отмечает, что «полному демонтажу подлежат перекрытия по деревянным балкам, деревянные перегородки, крыша, отделка, включая штукатурку стен, потолок и полы, амфитеатр в зрительном зале, системы инженерного обеспечения здания». «К сожалению, на состояние Дома офицеров значительное влияние оказал высокий уровень грунтовых вод и вывод здания из эксплуатации»,— уточнил господин Лазарев. Он считает, что «оптимальным вариантом является снос здания с его воссозданием в виде точной архитектурной копии».

Тендер на разработку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы на снос выиграло ООО «Специфика-М», стоимость контракта — 7,9 млн руб. Заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин объявил, что деньги на проектирование ­выделены.

Против сноса здания выступили энгельсские ветераны. Их мнение выразил председатель союза ветеранов дальней авиации, полковник запаса Георгий Терехин. Он отметил, что снос объекта — это «прямой удар по Победе». По его словам, в ветеранскую организацию поступили письма из разных частей России и стран СНГ, в которых люди просят не допустить демонтажа здания. На встрече с чиновниками он заявил о намерении ветеранов выступить с массовой акцией протеста против сноса здания.

В итоге ветеранам пообещали «еще раз подумать».

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, комментируя возможность сноса Дома офицеров, отметил, что «конструкции фундамента сильно повреждены, а вертикали несущих стен и колонн значительно изменены». По мнению зампреда, «слишком велика опасность его дальнейшей эксплуатации в будущем». Власти настаивают на том, что Дом офицеров невозможно приспособить под современные стандарты пожарной ­безопасности.

Краевед Владимир Лешуков говорит, что, если бы это действительно было бы так, то «как тогда функционируют Эрмитаж, Большой и Малый театры». «В современной практике и на территории России, и на территориях всех развитых стран делают соответствующими противопожарным, санитарным нормам здания любого возраста. Или постройки 18–19 веков у нас повсеместно могут служить местом массового пребывания людей, а Дом офицеров 1935 года — не может?» — отметил он.

Снос здания не поддерживает архитектор-реставратор Петр Шутов. Он утверждает, что ознакомился с отчетом «Саратовгражданпроекта» и отмечает, что здание находится не в аварийном, а «в ограниченно работоспособном состоянии». По словам господина Шутова, несоответствие Дома офицеров современным противопожарным и санитарным нормам, на которое ссылаются местные чиновники, можно исправить, пристроив к историческому зданию легкие металлические эвакуационные лестницы, а в интерьерах создав противопожарные тамбуры. «Да, это немного исказит образ строения, но подобные мероприятия обеспечат и выполнения норм для введения в эксплуатацию, и сохранность ценнейших интерьеров, стен»,— написал он на своей странице в Facebook. Он предложил муниципалитету в случае нехватки денежных средств законсервировать здание «до лучших времен». «Если возможности нет, но очень хочется сделать на этом месте „новое культурное место“, то лучше полностью снести здание и не восстанавливать. Это — бессмысленная трата государственных средств»,— считает архитектор.

Марина Ковалева