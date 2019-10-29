Не суй свой снос

В Саратовской области разгорелся скандал вокруг возможного сноса здания гарнизонного Дома офицеров в Энгельсе. С таким предложением выступает правительство Саратовской области, чиновники которого утверждают, что объект, построенный в 30х годах прошлого века по проекту архитектора Иосифа Каракиса, восстановить невозможно. По их заявлениям, единственным способом сохранить его является снос здания и строительство на его месте полного аналога. Общественники, представители ветеранских организаций и архитекторы считают, что Дом офицеров может быть восстановлен.
Обсуждение судьбы здания гарнизонного Дома офицеров в Летном городке Энгельса проходило в минувшую пятницу в администрации Энгельсского района Саратовской области. Здание было построено в 1930х годах по проекту архитектора Иосифа Каракиса. В нем размещались женские авиационные полки под командованием героя Советского Союза Марины Расковой, здание посещали летчик Валерий Чкалов, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Объект неоднократно перестраивался. С 1 июня 1947 года здание находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа, в 2013 году Министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. Дом офицеров не является объектом культурного наследия.
С 2009 года здание не эксплуатируется. Инициатива восстановления объекта принадлежит спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. На встрече с ветеранами в апреле этого года он заявил о необходимости сохранения здания. «Такого здания больше нет в области, а, может быть, и в России»,— отметил спикер ГД.
Спустя несколько месяцев после этого заявления стало известно, что власти намерены демонтировать здание и воссоздать его точную копию. Решение было принято на основе обследования объекта, проведенного ГУПП «Институт Саратовгражданпроект». Руководитель института Сергей Лазарев, на слова которого ссылается пресс-служба администрации Энгельсского района, отмечает, что «полному демонтажу подлежат перекрытия по деревянным балкам, деревянные перегородки, крыша, отделка, включая штукатурку стен, потолок и полы, амфитеатр в зрительном зале, системы инженерного обеспечения здания». «К сожалению, на состояние Дома офицеров значительное влияние оказал высокий уровень грунтовых вод и вывод здания из эксплуатации»,— уточнил господин Лазарев. Он считает, что «оптимальным вариантом является снос здания с его воссозданием в виде точной архитектурной копии».
Тендер на разработку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы на снос выиграло ООО «Специфика-М», стоимость контракта — 7,9 млн руб. Заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин объявил, что деньги на проектирование выделены.
Против сноса здания выступили энгельсские ветераны. Их мнение выразил председатель союза ветеранов дальней авиации, полковник запаса Георгий Терехин. Он отметил, что снос объекта — это «прямой удар по Победе». По его словам, в ветеранскую организацию поступили письма из разных частей России и стран СНГ, в которых люди просят не допустить демонтажа здания. На встрече с чиновниками он заявил о намерении ветеранов выступить с массовой акцией протеста против сноса здания.
В итоге ветеранам пообещали «еще раз подумать».
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, комментируя возможность сноса Дома офицеров, отметил, что «конструкции фундамента сильно повреждены, а вертикали несущих стен и колонн значительно изменены». По мнению зампреда, «слишком велика опасность его дальнейшей эксплуатации в будущем». Власти настаивают на том, что Дом офицеров невозможно приспособить под современные стандарты пожарной безопасности.
Краевед Владимир Лешуков говорит, что, если бы это действительно было бы так, то «как тогда функционируют Эрмитаж, Большой и Малый театры». «В современной практике и на территории России, и на территориях всех развитых стран делают соответствующими противопожарным, санитарным нормам здания любого возраста. Или постройки 18–19 веков у нас повсеместно могут служить местом массового пребывания людей, а Дом офицеров 1935 года — не может?» — отметил он.
Снос здания не поддерживает архитектор-реставратор Петр Шутов. Он утверждает, что ознакомился с отчетом «Саратовгражданпроекта» и отмечает, что здание находится не в аварийном, а «в ограниченно работоспособном состоянии». По словам господина Шутова, несоответствие Дома офицеров современным противопожарным и санитарным нормам, на которое ссылаются местные чиновники, можно исправить, пристроив к историческому зданию легкие металлические эвакуационные лестницы, а в интерьерах создав противопожарные тамбуры. «Да, это немного исказит образ строения, но подобные мероприятия обеспечат и выполнения норм для введения в эксплуатацию, и сохранность ценнейших интерьеров, стен»,— написал он на своей странице в Facebook. Он предложил муниципалитету в случае нехватки денежных средств законсервировать здание «до лучших времен». «Если возможности нет, но очень хочется сделать на этом месте „новое культурное место“, то лучше полностью снести здание и не восстанавливать. Это — бессмысленная трата государственных средств»,— считает архитектор.