Премьер-министр Индии приедет в Москву на 75-летие Победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что приедет в Москву на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они встретились с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Бразилиа.

Господин Моди заявил, что рад частым встречам с российским лидером, на которых они могут обсудить и двустороннюю проблематику, и международную повестку. «Я полагаю, что мы продвигаемся вперед быстрыми темпами в реализации повестки дня. Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины. Я с удовольствием приеду и встречусь с вами»,— сказал премьер-министр Индии (цитата по «РИА Новости»).

XI саммит БРИКС стартовал в столице Бразилии 13 сентября. На форуме, в частности, было запланировано обсудить сотрудничество Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР в сферах экономики и инноваций. Российская делегация состоит из 80 человек, ее возглавляет господин Путин. Вместе с ним в Бразилию прилетели глава МИД РФ Сергей Лавров и министр энергетики Александр Новак.

Подробнее о саммите БРИКС в Бразилиа — в публикации “Ъ”.