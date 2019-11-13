Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС для «Северного потока-2»

Бундестаг большинством голосов принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся «Северного потока-2». Несколько дней назад парламент не смог принять директиву, так как в ходе голосования не было набрано необходимое число голосов.

Принятие директивы означает, что компания—оператор «Северного потока-2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Сама директива были принята в мае, сейчас страны—члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить директиву в национальном законодательстве.

Напомним, неделей ранее Датское энергетическое агентство дало разрешение «Газпрому» на достройку участка «Северного потока-2», проходящего по исключительной экономической зоне страны. «Газпрому» теперь предстоит обеспечить полную загрузку трубы, чему юридически препятствуют поправки к газовой директиве ЕС. Принятый новый законопроект Бундестага де-факто аннулирует ужесточенные правила ЕС.

О немецком законопроекте — в материале “Ъ” «Германия загружает Северный поток-2».