Бундестаг не принял поправки к газовой директиве для «Северного потока-2»

Парламент Германии не принял в ночь на пятницу закон, по которому российский газопровод «Северный поток-2» может быть защищен от усиленных правил обновленной газовой директивы. Накануне Украина призвала Германию не поддерживать новый закон. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, «поддержка этой инициативы нанесет серьезный ущерб энергетической безопасности ЕС».

«Было отдано 133 голоса, для принятия решения требуется 355 голосов. Парламент поэтому не может принять решение... Созываю новое заседание на пятницу, 8 ноября, в 9:00 (10:00 мск.— “Ъ”). Заседание закрыто»,— заявил председательствующий (цитата по «РИА Новости»). Сегодняшнее заседание не включает рассмотрение этого закона, хотя в таких случаях рассмотрение вопроса переносится на следующую встречу.

Вчера стало известно, что правящая коалиция Германии подготовила законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к газовой директиве ЕС, он позволит оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод «Северный поток-2». В частности, из законопроекта исчезла дата 23 мая 2019 года, которая позволит считать, что проект был завершен до введения новых правил.

Напомним, Датское энергетическое агентство после затянувшихся более чем на два года дискуссий дало разрешение «Газпрому» на достройку участка «Северного потока-2», проходящего по исключительной экономической зоне страны. «Газпрому» теперь предстоит обеспечить полную загрузку трубы, чему юридически препятствуют поправки к газовой директиве ЕС. Ситуацию может разрешить новый законопроект Бундестага, который в случае его принятия, по сути, аннулирует ужесточенные правила ЕС. Но параллельно «Газпром» начал прорабатывать запасной план с созданием отдельной компании-оператора для участка трубы в водах Германии.

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