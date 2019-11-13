В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — «Создавать великое». Метабренд представили на одном из пленарных заседаний «нулевого» дня VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Бирюзовый круг, по словам создателей, олицетворяет «холодное северное солнце», а в буквах «Е» графически изображены разводные мосты. «Разработка метабренда города не сводилась только к визуальному решению и созданию логотипа, это лишь 10% всей проделанной нами работы. Метабренд содержит подробную инструкцию по коммуникации с разными видами туристов. Петербург — это город идей и концепций. Город на Неве предстает как место, созданное и создаваемое выдающимися людьми, а также как место, создающее таких людей, помогающее человеку реализовать себя, достичь наиболее амбициозных целей»,— заявил генеральный директор коммуникационного агентства SPN Communication Андрей Баранников.

Цвет «северного солнца» может меняться в зависимости от сферы применения бренда. Голова Петра I, по словам создателей, будет использоваться для оформления официальных документов или стендов города на выставках и форумах.

Предыдущий логотип города разрабатывала студия Артемия Лебедева. Контракт стоимостью 1 руб. заключили без проведения открытого конкурса, из-за чего петербургское управление Федеральной антимонопольной службы добилось его расторжения. В августе 2018 года законность решения подтвердил Верховный суд России. Артемий Лебедев в ответ на такое решение разрешил использовать логотип, созданный своей студией, безвозмездно: он до сих пор встречается на информационных будках, находящихся в ведении комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

О создании бренда читайте в публикации “Ъ-Санкт-Петербург” «Головной бренд».

Марина Царева, Санкт-Петербург