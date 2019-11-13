Начальнику ростовского главка ФСИН подберут меру пресечения

Начальник ростовского управления ФСИН Муслим Даххаев и несколько его заместителей задержаны по подозрению в коррупции и разглашении гостайны. Эту информацию подтвердил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Он подчеркнул, что генерал Даххаев и его подчиненные были задержаны оперативниками ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ФСИН.

Разглашение гостайны — не самое частое обвинение в адрес сотрудников ФСИН и, вероятнее всего, в обвинительной фабуле появятся и другие статьи Уголовного кодекса, полагает адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Яков Гаджиев: «283 Статья УК “О разглашении государственной тайны” в правоприменительной практике встречается нечасто. Это связано, прежде всего, с тем, что, во-первых, людей предупреждают об уголовной ответственности за ее разглашение, во-вторых, за этим существует определенная форма секретности, которая предусматривает контроль за данными лицами и за порядком обращения с этими сведениями. Статья 283 имеет две части и предусматривает до четырех лет лишения свободы по первой части, от трех до семи лет — по второй, если разглашение тайны повлекло тяжкие последствия. На данном этапе, безусловно, сложно предположить, по какой части будет квалифицировано действие задержанного.

Возможно, это связано с его профессиональной деятельностью, а именно с какими-то должностными инструкциями и сведениями, которые стали ему известны в ходе исполнения служебных обязанностей.

Скорее всего, по результатам уже проведенного следствия ему будут предъявлены какие-то еще другие обвинения, и в итоге будет вменяться совокупность преступлений, в том числе связанных, возможно, с превышением должностных полномочий».

Муслима Даххаева назначали начальником областного главка ФСИН указом президента от 5 июля 2018 года. Несмотря на высокий ранг задержанного, это дело нельзя назвать уникальным, полагает руководитель юридического департамента некоммерческой организации «Русь сидящая» Алексей Федяров: «Идет постоянно системная работа, в том числе и оперативно-розыскная, по выявлению людей, которые совершают должностные преступления в системе ФСИН. Такие истории появляются каждый год, но какой-то системной борьбы нет. Время от времени кого-то вытаскивают, потому что кого-то надо наказывать. К сведениям, составляющим государственную тайну, относятся, в том числе данные о личных делах агентов, о способах получения правоохранителями значимой информации. В системе ФСИН огромный агентурный аппарат, и все эти дела, естественно, секретные и имеют допуск второй формы. Вероятнее всего, какого-то агента “слили”».

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Как сообщили представители Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, задержанным сотрудникам ФСИН будет избрана мера пресечения.

Петр Пархоменко