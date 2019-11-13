Карпин рассказал, что футболистам «Ростова» не платят три месяца

Футбольный клуб «Ростов» три месяца не выплачивает игрокам зарплаты, заявил главный тренер команды Валерий Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, аналогичная ситуация была в клубе и в прошлом сезоне, но «сохранять безмолвие дальше нет смысла» и он согласился рассказать о финансовых проблемах «Ростова».

Карпин заявил, что в случае ухода президента клуба Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина он сам покинет клуб. По мнению Валерия Карпина, клуб остается на плаву именно благодаря господину Арутюнянцу.

«Никто не просит сверх того, что было обещано. <...> Для примера: вице-губернатором области Гуськовым (Игорь Гуськов — “Ъ”), который руководил клубом до недавнего времени. И после его правления остались миллиардные долги. Их в течение всего времени нынешний президент погашает, пытаясь вывести клуб на стабильный уровень. Но без поддержки правительства области, которое является акционером "Ростова", стабилизация нереальна. Все обещания, которые давались, не выполнялись»,— добавил Валерий Карпин.

«Ростов» после 16 туров идет на третьем месте в Российской премьер-лиге. От идущего первым «Зенита» они отстают на шесть очков, от «Локомотива» — на одно. В 1/8 финала Кубка России ростовчане проиграли «Спартаку». В прошлом году «Ростов» занял девятое место в чемпионате.