«Спартак» прибавляет шведскими дублями

Центральный матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой москвичей — 2:1. Как и в недавней встрече чемпионата с «Локомотивом», в их составе отметился дублем шведский форвард Джордан Ларссон. Таким образом, под руководством своего нового тренера Доменико Тедеско «Спартак» одержал вторую победу подряд. В четвертьфинале, который пройдет уже после зимнего перерыва, его соперником будет ЦСКА.

Кубок России — последний турнир, в котором «Спартак» в этом сезоне еще может реально рассчитывать на титул. Поэтому матч с «Ростовом» для нового тренера красно-белых Доменико Тедеско выглядел не менее важным испытанием, чем воскресная встреча чемпионата с «Локомотивом», завершившаяся крупной победой красно-белых. Видимо, решив, что от добра добра не ищут, Тедеско снова воспроизвел схему с тремя центральными защитниками и в основном сделал ставку на тех же футболистов, что и в Черкизово. В запасе остались лишь Лоренсо Мельгарехо, которого на правом фланге заменил Роман Зобнин, и Андре Шюррле, уступивший место в атакующей линии автору дубля в ворота «Локомотива» Джордану Ларссону.

Тем временем главный тренер ростовчан Валерий Карпин, как и обещал несколько дней назад после победы над «Сочи», пошел на ротацию состава. Он оставил в запасе лучшего бомбардира чемпионата России Эльдора Шомуродова, Романа Еременко, который, как и Ларссон, забил два гола в предыдущем туре, а также креативных Алексея Ионова и Хорена Байрамяна.

От такого «Ростова» трудно было ожидать стартового натиска, да еще на чужом поле. Его и не последовало.

«Спартак» прибрал инициативу к рукам, однако очень долго ничего существенного у чужих ворот не создавал.

Главные события первого тайма произошли в его заключительной пятиминутке. Сначала Ларссон, получив в штрафной пас с левого фланга от Георгия Джикии, в одно касание пробил мимо вратаря гостей Сергея Песьякова. При этом, конечно, имела место ошибка зазевавшихся защитников, но и удар у шведа, надо признать, получился классным. Правда, «Ростов» сразу же едва не сравнял счет. Прекрасный шанс не использовал исландский форвард Бьорн Сигурдарсон, который с линии вратарской головой направил мяч мимо ворот.

А через четверть часа после перерыва Ларссон забил свой четвертый гол за четыре дня. Это случилось в результате контратаки, которая выглядела практически образцовой. Кроме шведа в ней участвовали Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев, чей удар Песьяков отразил прямо на шведа. В то мгновение, когда мяч от рук вратаря летел прямо на ногу Ларссону, его дубль был уже неизбежным.

Карпин бросил в бой Шомуродова и Байрамяна, и «Ростов», конечно, прибавил в атаке. К тому же в середине тайма едва не допустил грубую ошибку вратарь «Спартака» Александр Максименко, который в целом выглядел очень надежным, но в одном из эпизодов недоглядел за соперниками и выполнил крайне неудачную передачу. В тот момент для хозяев все обошлось, однако нервной концовки им избежать все-таки не удалось. Выход Шомуродова явно добавил остроты атакам «Ростова», а отличился его третий резервист, 21-летний Александр Долгов, который очень точно пробил низом в дальний угол ворот Максименко. На последних минутах «Спартаку» оставалось лишь отбиваться, что, пусть и не без труда, ему все-таки удалось.

Вторая победа под руководством Доменико Тедеско вывела красно-белых в четвертьфинал, где их соперником будет ЦСКА.

Евгений Федяков