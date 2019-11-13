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«ВКонтакте» введет дизлайки и тематические ленты

Социальная сеть «ВКонтакте» на конференции VK Content Day рассказала, что в начале 2020 года в соцсети появятся дизлайки к комментариям. До конца текущего года компания также введет тематические ленты, в будущем появятся платные подписки VK Donut.

Дизлайки будут выделяться серым цветом и находиться рядом с лайком. По мнению «ВКонтакте», эта функция рассчитана на пользователей, которые любят просматривать дискуссии в комментариях. Она также поможет упростить модерацию, если дискуссия длинная.

Сначала будет доступно около 20 тем различной направленности: спорт, музыка, кино, туризм, хайтек и прочее, впоследствии их число будет увеличиваться, в том числе за счет глобальных событий наподобие чемпионата мира по футболу. При создании записи авторы смогут указывать тему, также ее будут определять нейронные сети и анализирующие аудиторию алгоритмы. Эксперты будут курировать ленту в созданной в «ВКонтакте» открытой редакции. Также соцсеть запустит собственное издание «Фокус», которое будет развиваться в виде сообщества и появится в разделе «Интересное» в новой версии приложения.

Инструмент для сообществ VK Donut позволит администраторам групп получать деньги с подписчиков за эксклюзивный контент — «ВКонтакте» будет получать за это комиссию в 5% от платежа.

Будет также упрощена система верификации, для чего теперь достаточно будет только обладать собственной аудиторией. Выдавать ее будут на год, после чего ее можно будет продлить, подтвердив свои данные.

Евгений Федуненко


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