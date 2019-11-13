СМИ: Alibaba собирается привлечь $13 млрд при вторичном размещении в Гонконге

Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group договорился с Гонконгской фондовой биржей и гонконгским регулятором о вторичном размещении акций на этой бирже, намеченном на конец ноября, сообщили сегодня, 13 ноября, западные СМИ, в том числе Financial Times и CNBC. По данным CNBC со ссылкой на источники, компания планирует провести размещение 25 ноября и привлечь в ходе него около $13 млрд.

Как пишет Reuters, Alibaba уже начала принимать заявки на приобретение акций от институциональных инвесторов. Стоимость акций должна быть определена 20 ноября. В документе, поданном компанией сегодня в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Alibaba заявила, что основным местом размещения останется Нью-Йоркская фондовая биржа, где компания проводила IPO.

По данным источников, Alibaba собирается направить вырученные в результате вторичного размещения средства на развитие онлайн-платформы доставки еды Ele.me, туристического онлайн-сервиса Fliggy и видеоплатформы Youku, а также инвестировать часть средств в разработки в сфере машинного обучения и облачных вычислений. Первоначально Alibaba планировала привлечь в ходе размещения $20 млрд, оно было намечено на август, но из-за массовых протестов в Гонконге тогда размещение было отложено.

Яна Рождественская