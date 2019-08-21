Alibaba отложила листинг в Гонконге из-за массовых протестов

Alibaba Group отложила листинг в Гонконге из-за непрекращающихся антиправительственных протестов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компании. Компания намеревалась разместить свои акции на гонконгской бирже в третьем квартале и выручить от размещения около $15 млрд. Теперь листинг перенесен на четвертый квартал без конкретной даты. При этом один из источников рассказал, что пока компания рассчитывает на проведение листинга в октябре.

«Было бы крайне неразумно совершать такую сделку сейчас или в ближайшее время,— заявил агентству один из источников.— Сделать Гонконгу такой подарок, учитывая, что происходит в городе,— подобный шаг точно вызовет раздражение у Пекина».

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, был направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Реакция Пекина на демонстрации ужесточается: власти назвали протестующих террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР.

18 августа Пекин назвал имена основных организаторов протестов. Эта «гонконгская банда четырех» контактирует с США и наносит колоссальный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге, утверждают в Пекине.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Гонконгу подобрали исторические параллели».

Кирилл Сарханянц