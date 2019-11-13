В Свердловской области построят два мусоросортировочных комплекса за 3,5 млрд рублей

Мусоросортировочные заводы могут построить в Екатеринбургской агломерации и Красноуфимске за 3,5 млрд руб. из федерального бюджета. «Получено предварительное согласие на финансирование проектов от главы "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Они подтвердили, что эти средства забронированы за Свердловской областью»,— сообщил сегодня министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Планируется, что до конца года проектно-сметная документация по заводу в Красноуфимске пройдет ряд экспертиз, затем будет трансформировано концессионное соглашение. В частности, по словам господина Смирнова, планируется включить софинансирование проекта за счет средств федерального экологического оператора. «Строительство завода начнется в 2020 году, через год мы его закончим. По Екатеринбургу пока принято принципиальное решение, документации нет. В следующем году мы ее разработаем, к 2022 году построим завод»,— рассказал господин Смирнов. Всего за пять лет в рамках нацпроекта «Экология» в регионе необходимо построить семь заводов.

Министр выразил обеспокоенность по поводу неопределенного механизма финансирования нацпроекта. По его словам, изначально планировалось предоставлять субсидии из регионального и федерального бюджетов, однако затем власти задумались о финансовом участии «Российского экологического оператора». В итоге окончательное решение федеральные власти еще не приняли.

Дарья Соколова