Apple представила новый MacBook Pro

Американская корпорация Apple представила новую версию ноутбука MacBook Pro. Он обладает 16-дюймовым экраном с разрешением 30721920, 8-ядерным процессором Intel Core i9, 64 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем до 1 ТБ физической памяти и с возможностью установки до 8 ТБ памяти.

Цена базовой 13-дюймовой версии с 512 ГБ памяти в России — 199,9 тыс. руб., улучшенной 16-дюймовой с новым процессором и 1 ТБ памяти — 232,9 тыс. руб.

По мнению Apple, новая модель почти в два раза быстрее предыдущего 15-дюймового аналога. MacBook Pro обладает новой, более отзывчивой клавиатурой Magic Keyboard, панелью Touch Bar и отдельной клавишей Escape (ранее была только виртуальная кнопка). Новый аккумулятор емкостью 100 Вт/ч позволит работать до 11 часов без подзарядки при работе в интернете или просмотре видео.

MacBook Pro обладает по заявлению Apple улучшенной системой охлаждения и позволяет на 28% быстрее по сравнению с предыдущей моделью гнать воздушный поток, также в новой модели на 35% больше поверхность для отвода тепла.

Модель снабжена системой из шести динамиков для стереозвука, включая два низкочастотных с подавлением резонанса и меньшей вибрацией, а также системой из трех микрофонов, которые, по версии Apple, «превосходят многие профессиональные микрофоны сторонних производителей», позволяя записывать подкасты и музыку студийного качества.

Евгений Федуненко