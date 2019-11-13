Павловский молокозавод увеличил чистую прибыль на 38% по итогам третьего квартала

АО «Павловский молочный завод» (Нижегородская область) по итогам трех кварталов года увеличил выручку на 10,2% до 1,73 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Прибыль предприятия от продаж выросла в 2,1 раза и достигла 79,4 млн руб., чистая прибыль увеличилась на 38% и достигла 13,4 млн руб.

С начала года дебиторская задолженность компании выросла на 6,6% до 326,7 млн руб., краткосрочная кредиторская задолженность сократилась на треть до 178,4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Павловский молочный завод» было зарегистрировано в 1992 году в Нижегородской области. Уставный капитал составляет 1,6 млн руб. Основной вид деятельности – производство питьевого молока и питьевых сливок. Гендиректором и собственником компании является Юлия Сергеенкова. По итогам 2018 года при выручке в 2,1 млрд руб. прибыль составила 15,6 млн руб. В ноябре нижегородское следственное управление возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты 131,4 млн руб. налогов с предприятия.

Анастасия Еремина