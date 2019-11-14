Операция «Чистые рукава»

У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas. Сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020, самый успешный в ее истории, в новой форме от Adidas. Однако итоговый ее вариант, как уверяют источники в РФС, не устроил ни футболистов, ни болельщиков. Особенное их возмущение вызвало то, что цвета российского триколора на рукавах футболок оказались перевернутыми. В итоге сборная России продолжит использование экипировки старого образца. Отметим, что контракт РФС с Adidas истекает только в 2022 году и пока стороны не заявляли о намерении его расторгнуть.

Между Российским футбольным союзом и официальным экипировщиком национальной команды — компанией Adidas — возник конфликт. Причиной стало недовольство РФС новой формой, презентация которой состоялась на прошлой неделе. Как сообщил “Ъ” источник, знакомый с обсуждением ситуации в РФС, претензии вызвали два фактора. Во-первых, и это, похоже, главное, форма не понравилась многим болельщикам, отметившим ее неудачный дизайн.

Наиболее негативную реакцию вызвало расположение цветов российского флага на рукавах футболок — они расположены в обратном порядке.

В соцсетях форму назвали подходящей сборной Сербии, на флаге которой белый цвет, в отличие от российского, не вверху, а внизу. Отметим, что Adidas в том же стиле обыграла национальные цвета и в форме сборной Германии. Но там они расположены в том же порядке, что и на флаге. Во-вторых, утверждает собеседник “Ъ”, представленная форма уступает по качеству прежнему варианту. Это якобы касается и качества ткани, и особенностей кроя.

В результате РФС решил, что отборочный турнир Евро-2020, самый, к слову, успешный в истории сборной России (подопечные Станислава Черчесова досрочно получили путевку на чемпионат Европы, гарантировав себе второе место в группе, и сохраняют шансы на то, чтобы стать первыми), команда будет заканчивать в форме старого образца. При этом, по неофициальной информации, даже поднимался вопрос о смене экипировщика. Контракт РФС c Adidas истекает в 2022 году.

Примечательно, что сами футболисты отнеслись к новой форме без негатива.

Например, полузащитник сборной Алексей Миранчук в среду заявил, что проходил на презентации в новой форме два часа и остался доволен. Ранее положительно о новой экипировке высказывался Станислав Черчесов. Он сказал, что вместе с игроками принимал непосредственное участие в ее выборе, и сообщил, что его впечатляют и цвет, и дизайн.

В Adidas не смогли оперативно предоставить “Ъ” комментарий, но пообещали в «ближайшее время сообщить свою официальную позицию». Но не похоже, что в компании намерены переделывать форму. Ведь она уже поступила в продажу. В онлайн-магазине Adidas футболки сборной России нового образца продаются по 5999 руб.

Как рассказал “Ъ” бывший пиар-директор «Adidas СНГ» Николай Петросян, работа над дизайном новой формы обычно начинается примерно за полтора года до ее презентации. Экипировщик при ее создании отталкивается исключительно от технического задания, формулируемого заказчиком, который и является правообладателем формы и ее образа. В ходе согласования дизайна дело не ограничивается предоставлением эскизов. Готовятся образцы экипировки, которые показывают и руководству, организации, ее заказавшей, в данном случае РФС, и многим игрокам команды. И только после утверждения дизайна, материалов, кроя форма поступает в производство.

«В РФС не говорили, что отказываются от контракта. В их заявлении лишь отмечается, что сборная будет пока использовать прежнюю форму. И неясно, откуда идут слухи о расторжении контракта,— сказала господин Петросян.— Но не думаю, что в штаб-квартире Adidas сильно расстроятся, если РФС уйдет раньше срока.

Не стоит думать, что тут же выстроится очередь из экипировщиков, готовых платить РФС за право производства формы, которая не слишком хорошо продается».





По оценке Николая Петросяна, годовые продажи футболок сборной России составляют «несколько десятков тысяч штук». «Для сравнения, футболок сборной Германии ежегодно продается 1,3 млн штук. А в 2014 году, когда немцы выиграли чемпионат мира в Бразилии, продажи достигли 3 млн штук»,— сказал Николай Петросян.

Отметим, что за право экипировать немецкие сборные Adidas ежегодно платит по €50 млн. Что касается выплат по контракту с РФС, то они, по разным данным, составляют от €5 млн до €7 млн в год.

Александр Петров