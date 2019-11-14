Торговые центры разбавили операторов

Аналитики зафиксировали качественные изменения на рынке торговой недвижимости в Екатеринбурге. Несмотря на рост арендных ставок, доля вакантных площадей в ТЦ постепенно сокращается. Эксперты полагают, что это происходит за счет появления операторов, ранее не присутствовавших в городе. Новые арендаторы позволяют выделить торговые объекты на общем фоне и привлечь потребителей. Участники рынка отмечают интерес к ТЦ со стороны операторов масс-маркета, а также сообщают о тренде на укрупнение бизнеса арендаторов.



По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), по итогам третьего квартала 2019 года в Екатеринбурге доля вакантных площадей сократилась до 4,4% (за аналогичный период 2018 года — 5,2%). Тренд на стабильное поглощение торговых площадей, которое зафиксировали аналитики, происходил на фоне роста арендных ставок. «Уже в начале 2019 года некоторые ТЦ подняли уровень цен в диапазоне 2–5% из-за повышения НДС. Часть торговых точек отреагировала на реформу в середине года. В итоге в третьем квартале 2019 года средняя арендная ставка в крупных екатеринбургских ТЦ составила 2,7 тыс. руб. за кв.м (+4,2% к аналогичному периоду 2018 года)»,— сообщили в УПН.

Сокращение вакантных площадей произошло из-за положительных показателей по их поглощению — в третьем квартале 2019 года этот показатель составил 2,6% от общего объема торговых площадей в городе. Причем заполнение ТЦ арендаторами было положительным еще в прошлом году и оставалось в диапазоне 0,5–3% на протяжении девяти месяцев 2019 года. По данным УПН, в каждом квартале новые операторы открывали магазины в только введенных в эксплуатацию точках ИЦ “Astroom” и “Brands Stories Outlet” в Солнечном микрорайоне. Помимо этого, в 2019 году в торговые точки зашли три фитнес-центра, а также ряд крупных операторов. По данным аналитиков, большое количество вакантных площадей сохраняется в ТЦ «Crystals» (около 50%) и ТРЦ «Комсомолл» (более 30%).

При этом торговым центрам удалось привлечь арендаторов, которые не присутствовали на рынке Екатеринбурга. Ранее аналитики УПН отмечали, что в торговых точках отсутствуют уникальные бренды, поэтому территориальный охват ТЦ был ограничен. Во втором квартале 2018 года «Гринвич» и «Мега» смогли привлечь японский бренд повседневной одежды, в «Меге» помимо этого открылся первый книжный магазин федеральной сети. Также на рынок торговой недвижимости зашли сеть детской одежды «Cocodrillo» и федеральная сеть семейных парков «Джанго-парк». За счет привлечения новых операторов наметился тренд на качественное дробление торговых объектов, отметили аналитики УПН.

Участники рынка подтверждают оживление интереса операторов к торговым центрам и отмечают, что арендаторы укрупняют бизнес. «В этом году у нас уже открылись два ресторана. В следующем году мы планируем привлечь в “Пассаж” крупных операторов сегмента fast-fashion. Это формат масс-маркета, который будет представлен в виде известных брендов международного и российского уровня. Мы поняли, что нам нужно отходить от премиум-сегмента, поэтому планируем такие изменения»,— сообщил директор ТРЦ «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев, добавив, что сейчас в торговой точке 30% площадей свободны. Впрочем, как отметил руководитель, сдача половины из них сейчас приостановлена из-за планов по укрупнению некоторых сетей и открытию новых ресторанов. Предварительно планируется открыть один-два ресторана нелюксового формата в следующем году, которые уже представлены на рынке Екатеринбурга, уточнил господин Сарапульцев.

В ТЦ «Гринвич» наблюдается тенденция на открытие полноформатных магазинов. «Так, один из магазинов одежды сменил площадку в 700 кв.м на место в 2,8 тыс. кв.м. Еще несколько арендаторов заявили о своем желании увеличить площадь. Здесь также активно развивается тема общепита — планируется открытие еще одного мармеладного магазина, а также нескольких ресторанов»,— рассказал господин Сарапульцев. За этот год в «Гринвич» зашли несколько новых операторов по продаже обуви, аксессуаров, подарков. Сейчас, по словам руководителя ТЦ, доля вакантных площадей составляет 1–1,9%. По мнению господина Сарапульцева, арендаторов также привлекает трафик торговых точек. Так, в «Пассаже» он составляет 650 тыс. человек в месяц, в «Гринвиче» — 1,5 млн человек в месяц.

В ТЦ «Фан-Фан» отмечают, что структура арендаторов, от которых ТЦ получает заявки, сместилась в сторону масс-маркета. «По предложениям от операторов рынок выровнялся за последние три года. Еще в 2016 году мы с трудом налаживали связи с арендаторами, договаривались на особых условиях, сейчас заявок от них поступает гораздо больше. Однако мы вынуждены отклонять большинство из них, так как они относятся к дешевому сегменту рынка»,— отметила руководитель отдела аренды ТЦ «Фан-Фан» Наталия Сергеева. Сейчас доля вакантных площадей в торговой точке составляет 1%.

Дарья Соколова