Краснодарского бизнесмена осудили на Урале за кражу золота на 16 лет

Как сообщила Генпрокуратура РФ, Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор в отношении предпринимателя из Краснодарского края Бориса Иванова, который обвиняется в хищениях более 41 млн руб. у жителей Екатеринбурга а также краже 4 кг золота у одной из местных фирм. «Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Бориса Иванова и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 600 тыс. руб.»,— пояснили в Генпрокуратуре РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, мошеннические схемы господин Иванов организовал в 2014 году. Тогда он прибыл в Екатеринбург и организовал здесь две компании ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит». Он давал рекламу в интернете о том, что его компании занимаются управлением ценными бумагами, а также оказывают различные юридические услуги. В итоге с июня по ноябрь 2014 года компаниям удалось заключить договоры управления ценными бумагами с 224 потерпевшими, от которых было принято более 34 млн руб. В итоге эти деньги были похищены. Кроме того в тоже время он пригласил к себе в офис представителей компании, которая занималась аффинажем золота, для заключения сделки по покупке 4 кг золота. В ходе обсуждения деталей сделки, обвиняемый вышел из кабинета с золотом и сразу скрылся, не заплатив продавцам более 7 млн руб.

Подробнее о махинациях краснодарского бизнесмена на Урале можно прочитать в материале «Гастроли довели до суда»