«Проблема — в сфере межбюджетных отношений»

Совет по вопросам развития местного самоуправления при полпреде в УрФО Николае Цуканове обсудил реализацию нацпроектов на местном уровне. Участники заседания пожаловались на недостаток финансирования муниципалитетов и указали на проблему с подготовкой проектно-сметной документации. Полпред возмутился отсутствием диалога между местными властями и жителями и оттоком населения из малых городов. Для решения проблемы он предложил укрупнять муниципалитеты.



Совет по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе президента в УрФО Николае Цуканове прошел в среду в рамках IV Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: территория проектов». На заседании обсудили реализацию нацпроектов на местном уровне, а также объединение муниципальных образований в муниципальные округа.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктор Павленко пожаловался на низкий уровень финансирования и обеспеченности бюджетов муниципальных образований. «Это не позволяет не только самостоятельно финансировать создание объектов в рамках нацпроектов, но даже разрабатывать проектно-сметную документацию»,— заявил он и предложил использовать типовую проектно-сметную документацию при создании проектов. По его мнению, это позволит оптимизировать процесс и сэкономить часть бюджетных средств. Полпред согласился с нехваткой средств, но переложил ответственность за невыполнение нацпроектов на губернаторов: «Глава муниципалитета ответственен, но менеджер проекта — губернатор или министр».

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько указал на малую стоимость тендеров по подготовке проектно-сметной документации. «Ряд конкурсов не состоялись, потому что на них никто не заявился — сформированная цена для подрядчика оказалась нерентабельной. Это усложняет задачу с точки зрения скорости реализации»,— пояснил господин Бидонько. Он предложил рассмотреть возможность изменения 44-го федерального закона о контрактной системе в сфере закупок. «На мой взгляд, региональные и муниципальные заказы главным образом должны помочь создать комфортную среду для малого и среднего бизнеса. Это увеличит налогооблагаемую базу»,— ответил полпред.

Он возмутился «перекосом», когда ответственность по глобальным мероприятиям стоит выше строительства важных объектов. «В результате мы имеем проблему, когда дети учатся в три смены. Денег достаточно, но решение социальных вопросов прежде всего»,— указал Николай Цуканов. Господин Бидонько пояснил, что проводить имиджевые мероприятия в Екатеринбурге обязывает его статус «столицы УрФО». «Мы тратим деньги, но от этого есть большой эффект — дополнительные налоги, доход в бюджет»,— добавил он.

Господин Цуканов отметил невозможность реализации нацпроектов без муниципалитетов. Однако полпред обратил внимание на отток жителей из малонаселенных муниципалитетов и упадок инфраструктуры. Он возмутился неумением местных властей наладить диалог с жителями. «Население говорит, что власть деградировала, кадровый потенциал находится не на высоком уровне. Мы понимаем, что проблема — в сфере межбюджетных отношений»,— заявил он. Господин Цуканов даже предложил обсудить вопрос о возвращении прямых выборов мэров: «Сейчас главы муниципалитетов избираются представительными органами местного самоуправления. Вокруг этого вопроса много споров. В некоторых мегаполисах сохранились прямые выборы. Хотелось бы послушать, какие есть мнения по этому вопросу».

Для решения проблемы Николай Цуканов предложил проводить работу по преобразованию муниципальных районов в муниципальные округа. По его словам, это позволит сформировать систему управления, устранить конфликты на местном уровне. «Однако это не должно превращаться в кампанию, а должно иметь экономическую целесообразность и опираться на мнения жителей»,— добавил полпред.

Анастасия Реутова