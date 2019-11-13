Уралэлектромедь за 9 месяцев вышла на чистую прибыль

Предприятие металлургического комплекса УГМК АО «Уралэлектромедь» в январе-сентябре получило 656,2 млн руб. чистой прибыли по РСБУ. В прошлом году компания показывала чистый убыток в 294,4 млн руб. По данным «Интерфакс-Урал», выручка увеличилась на 20,3% - до 35,5 млрд руб. Себестоимость производства выросла на 28,8% - до 31,7 млрд руб. В результате валовая прибыль предприятия снизилась на 22,6%, до 3,7 млрд руб.

Согласно финансовой отчетности, прочие доходы «Уралэлектромеди» увеличились с 2,7 млрд руб. до 4,2 млрд руб. В частности, рост в 658,8 млн руб. получился из-за курсовой разницы. При этом, прочие расходы сократились с 4,5 млрд руб. до 3,6 млрд руб. Это привело к получению прибыли до налогообложения против убытка годом ранее.

Кредиторская задолженность «Уралэлектромеди» составила 5,5 млрд руб. против 5,3 млрд руб. в прошлом году, а дебиторская выросла с 4,9 млрд руб. до 8 млрд руб.

АО "Уралэлектромедь" осуществляет весь производственный цикл от переработки черновой меди и медного лома до выпуска конечной продукции. Мощность предприятия составляет около 380 тыс. тонн рафинированной меди в год.