Арбитражный суд закрыл дело о банкротстве учредителя «Речелстроя»

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение о прекращении производства по делу о банкротстве учредителя строительной компании «Речелстрой» Андрея Пязока, обвиняемого в мошенничестве с деньгами дольщиков. Заявление предпринимателя Михаила Деля признано необоснованным. Резолютивное решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Предприниматель Михаил Дель в апреле подал заявление в Арбитражный суд Челябинской области с требованием признать банкротом учредителя компании «Речелстрой» (банкрот, не достроено шесть домов в микрорайоне «Чурилово Lake City» с 729 договорами долевого участия) из-за долга в размере 5,5 млн руб.Господин Дель является партнером Андрея Пязока в ООО «Промэксинтез». Они владеют равными долями в уставном капитале компании. В отношении Михаила Деля в сентябре также было возбуждено дело о банкротстве.

Дело Андрея Пязока в сентябре было направлено в суд. Его будут судить за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (незаконное привлечение денежных средств дольщиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, с 2014 по 2017 год ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия для строительства 19 домов комплекса «Чурилово Lake City» с привлечением денежных средств граждан на общую сумму не менее 2,5 млрд. руб. Руководители компании вывели из оборота 617 млн руб., которые были направлены на погашение кредиторской задолженности, оплату земельных участков, финансирование строительства других домов.